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الإثنين، 04 يونيو 2018 07:43 م
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زلزال بقوة 5.2 درجة يهز ساحل جواتيمالا دون وقوع أضرار

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:41 م
زلزال بقوة 5.2 درجة يهز ساحل جواتيمالا دون وقوع أضرار مقياس ريختر
(رويترز)
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا قوته 5.2 درجة هز ساحل جواتيمالا صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم واحد من ثوران ضخم لبركان فى تلك الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع فى المحيط الهادى على عمق 10 كيلومترات. وقال شاهد من رويترز إن الناس لم يشعروا به فى العاصمة.

وقع الزلزال بعد ثوران بركان فويجو أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا وإصابة نحو 300 وفقا لإحصاءات حكومية أولية.

ووقع ثوران ثان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أطلق خلالها البركان موجات من الأوحال والرماد والغازات

 


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