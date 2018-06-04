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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:44 ص
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رويترز: تجدد الاحتجاجات فى الأردن ضد مشروع قانون بزيادة الضرائب

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:43 ص
رويترز: تجدد الاحتجاجات فى الأردن ضد مشروع قانون بزيادة الضرائب الشرطة الأردنية
عمان (رويترز)
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قال شهود إن مئات الأردنيين خرجوا إلى شوارع العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، فى رابع يوم من الاحتجاجات المسائية على زيادة أسعار البنزين والمحروقات.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب مقر مجلس الوزراء رددوا هتافات ضد إجراءات رئيس الوزراء هانى الملقى قائلين إنهم لن يكفوا عن الاحتجاج إلا إذا سحبت الحكومة مشروع قانون بزيادة الضرائب أرسلته إلى مجلس النواب الشهر الماضى، حيث يؤكد منتقدون إنه سيؤدى إلى تدنى مستويات المعيشة.

وقال المتظاهرون إنهم سيبقون فى مكانهم حتى يتم إسقاط القانون فى حين حاولت الشرطة منعهم من الاقتراب من المكاتب الحكومية.

 


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