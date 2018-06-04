رئيس وزراء أوكرانيا يهدد بالاستقالة حال عدم تشكيل محكمة خاصة لمكافحة الفساد

أ ش أ

هدد رئيس وزراء أوكرانيا فولوديمير جرويسمان، بالاستقالة فى حال ما أخفق البرلمان فى تمرير مشروع قانون يقضى بتشكيل محكمة خاصة لمكافحة الفساد، فى التصويت المزمع إجراؤه الخميس المقبل.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الاثنين، أن "جرويسمان" شدد على أن البلاد تواجه زعزعة للاستقرار بدونها، مضيفًا "أنا كرئيس للوزراء، قررت أنه فى حال عدم تشكيل هذه المحكمة العادلة والمستقلة، فإننى سأتخلى عن سلطة رئاسة الوزراء، وسأتنحى عن منصبى"، ويشار إلى أن قانون إنشاء محكمة خاصة يعد شرطا للحصول على مساعدات بقيمة 17.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.