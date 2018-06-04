رئيس مجلس النواب يشكر رئيس "قضايا الدولة" على جهود ونجاحات الهيئة

كتب أحمد إسماعيل

أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة شكر إلى المستشار حسين عبده خليل، رئيس هئية قضايا الدولة، مشيدا بجهود الهيئة والنجاحات التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وجاءت برقية الشكر كالأتى: "تلقينا بمزيد من الاهتمام والتقدير كتابكم الذى يسجل ما يجعلنا نشعر بالزهو والفخار عن مدى النجاحات التى حققتها هئيتكم الموقرة فى الحفاظ على حقوق الدولة والانتصار فى معاركها ونزاعتها القضائية ،خارجيا وداخليا كانت ثمارها يانعة فى الحفاظ على أموال الخزانة العامة".

وتابع رئيس مجلس النواب: "ونحن إذ نشد على أيديكم ونبارك خطوكم فى بلوغ هذة النجاحات لنؤكد ان ذلك ما كان ليتحقق لولا جهودكم المبذولة دون كلل أو ملل من أجل تطوير الأداء والدفع بالعناصر ذات الكفاءة والقدرة العالية، للانضمام لكوكبة من الرموز القضائية الشامخة التى تزخر بها هئيتكم، الذين يمثلون حصن الامان فى الذود عن حقوق وأموال الدولة".

وأنهى رئيس مجلس النواب رسالته "وأننا لعلى ثقة تامة من تواصل عطاؤكم والأخذ بأسباب النجاح من أجل الاستمرار فى هذا الدور المحورى الذى تقومون به وتحقيق مصالح شعبنا الأبى حتى يبلغ أعلى مراتب السعادة".