رئيس بعثة الحج الرسمية يلزم سائقى الرحلات البرية بعدم ارتداء ملابس الإحرام

كتبت ميرفت رشاد

ألزم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ورئيس بعثة الحج الرسمية لعام 1439هـ، وزارة السياحة، بالتأكيد على سائقى الرحلات البرية، بعدم ارتداء ملابس الإحرام وعدم قيامهم بمناسك الحج، بما يخالف التعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، جاء ذلك فى الاجتماع التنسيقى الذى عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البعثة الرسمية مايو الماضى.

ومن جانبها، أرسلت وزارة السياحة خطابا لغرفة شركات السياحة، بتعليمات مجلس الوزراء لتنبيه على الشركات المنظمة لرحلات الحج البرى، بالالتزام بتعليمات رئيس البعثة.

يشار إلى أن صبح عبد الفتاح، مدير عام النقل السياحى بوزارة السياحة، أعلن عن بدء إجراءات الفحص الفنى والسياحى لـ 300 أتوبيسا سياحيا، عقب عيد الفطر المبارك، للتأكد من صلاحيتهم لنقل حجاج الحج البرى والبالغ عددهم 12 ألف حاج.

وقال "عبدالفتاح"، فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، إن الضوابط التى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، اشترطت ألا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج الحج البرى عن 2009، وأن يكون مزود بجهاز الـGPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج على ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.

وأضاف، أن عمليات فحص الأتوبيسات السياحية تشمل الفحص الفنى التأكد من سلامة الفرامل وحركة الموتور والإشارات والكاوتش ومقاعد الأتوبيس، وغيرها من الجوانب الفنية، بالإضافة للفحص السياحى الخاص بموديل الأتوبيس ومدى توافر الاشتراطات السياحية.

وأوضح "عبد الفتاح" أنه بالنسبة لسائقى الأتوبيسات فإنهم يخضعون أيضا للكشف الطبى بمستشفى الشرطة، للتأكد من سلامتهم الصحية وقدراتهم على تحمل مشاق هذه الرحلة وخلوهم من المواد المخدرة والكحوليات والأمراض، التى قد تعرضهم لأى مخاطر خلال الرحلة، مثل ارتفاع السكر أو الضغط، لافتا إلى أن الضوابط تشترط وجود سائقين اثنين لكل أتوبيس، أحدهما أساسى والآخر احتياطى نظرا لطول الرحلة، ويتم شغل 40 مقعدا فقط بكل أتوبيس، وتترك باقى المقاعد للحقائب وأمتعة الحجاج.