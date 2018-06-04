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رئيس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة مديونيات سوق الجملة بـ6 أكتوبر وسبل تسويتها

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:35 م
رئيس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة مديونيات سوق الجملة بـ6 أكتوبر وسبل تسويتها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين اجتماعاً لمتابعة الموقف الحالي بالنسبة لمديونية سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر وبحث سبل تسويتها، وجاء ذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة.

وفى مستهل الاجتماع، استعرض محافظ الجيزة خلفية إنشاء السوق والمديونية المتراكمة المستحقة على المحافظة لدى بنك الاستثمار القومي، فضلاً عن الأفكار التى كانت مطروحة في فترات ماضية لإجراء توسعات إضافية علي أرض السوق.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبعضوية كل من بنك الاستثمار القومي، ومحافظة الجيزة بهدف مراجعة المديونيات المستحقة علي المحافظة وذلك تمهيداً للتوصل إلى تفاهم حول كيفية تسويتها، مشيراً إلى أهمية إتمام كافة الإجراءات المترتبة علي ذلك.

 كما وجه رئيس الوزراء بتخصيص أراض إضافية صالحة لإقامة التوسعات اللازمة للسوق بما يضمن تعظيم الاستفادة منه وتعزيز حركة التجارة به لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في ضوء الزيادة في التوسعات العمرانية بمنطقة السادس من أكتوبر.


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سوق الجملة

السادس من أكتوبر

توسعه سوق الجملة

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