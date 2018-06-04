رئيس النيجر يبحث مع ماكرون فى باريس اليوم العلاقات الثنائية

نيامى (أ ش أ)

يتوجه "محمد إيسوفو" رئيس النيجر فى وقت لاحق اليوم الاثنين، إلى فرنسا فى زيارة رسمية يلتقى خلالها بالرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" فى قصر الإليزيه بالعاصمة "باريس".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الاثنين) أن لقاء الرئيسين سيتناول التعاون المشترك بين البلدين والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.. مضيفا أن هذه الزيارة الرسمية سيكون لها تداعيات مالية كبيرة على النيجر وأنه من المقرر أن يتم التوقيع على خمس اتفاقيات بقيمة 50 مليون يورو (نحو 33 مليار فرنك أفريقي) بين النيجر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وافاد الراديو بأن الزيارة ستشمل أيضا الاتفاق على توسيع شبكة توزيع الكهرباء فى المناطق الحضرية بالنيجر وتطوير الوصول إلى الكهرباء فى المناطق الريفية بالإضافة إلى مشروع لمحطة توليد طاقة هجينة فى مدينة أغاديز تبلغ قيمتها نحو 20 مليار فرنك أفريقي.

وقالت مصادر مقربة من الرئاسة فى النيجر أن الرئيس إيسوفو سيجتمع مع نظيره الفرنسى فى جلسة مباحثات مغلقة وذلك قبل أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.كما أنه من المقرر أن يلتقى رئيس النيجر خلال الزيارة برئيس مجلس الشيوخ الفرنسى "جيرار لارشيه" للتفاوض حول تمويل إضافى لتنفيذ برنامجه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.