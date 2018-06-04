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رئيس البرلمان: الحكومات السابقة أغرقت الدولة فى الديون وأهملت الصعيد لسنوات - صور

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:54 م
رئيس البرلمان: الحكومات السابقة أغرقت الدولة فى الديون وأهملت الصعيد لسنوات - صور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى تصوير حازم عبد الصمد و خالد مشعل
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة الحالية ليست من أغرقت الدولة فى الديون، وإنما الحكومات السابقة، ولذلك قام الشعب بثورتين.
 
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، أن من يدعى عدم وجود مشروعات قومية وتنموية حالياً، يبدو أنه لا يرى، فحجم المشروعات التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية لم تشهدها مطلقاً فى وقت سابق.
 
وأكد رئيس مجلس النواب، أن النظام الحالى قام بإحياء المشروعات العملاقة فى الصعيد، ويكفى أن نعلم أن محافظة بنى سويف يتضمن أكبر شركة فى مجال التكنولوجيا على الإطلاق.
 
وتابع عبد العال: " أتحدث وأنا ابن من أبناء الصعيد، الذى أهمل وترك لسنوات طويلة، ولم يكن هناك مشروعاً قومياً به إلا السد العالي فقط وذلك أيام الرئيس الراجل جمال عبد الناصر".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


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