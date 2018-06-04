دواوين الوزارات × 24 ساعة.. امتحانات اليوم الأول فى الثانوية العامة تمر بسلام

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم:

عاصفة اليوم الأول فى امتحانات الثانوية العامة 2018 تمر بسلام.. لا شكاوى من "اللغة العربية" والارتياح يعود للطلاب.. التعليم: الأسئلة مطابقة للمواصفات.. واجتماع لمقدرى الدرجات عبر الفيديو كونفرانس.. صور

"التربية والتعليم" توضح حقيقة تقليص أعداد الأسئلة فى امتحانات الثانوية العامة

امسك غشاش.. "التعليم" تضبط المسئول عن تسريب امتحان اللغة العربية إلكترونيا.. تتبع مسار ورقة الامتحان كشف عن طالب بالمنوفية صور ورقة الأسئلة وبثها عبر الإنترنت وإلقاء القبض عليه.. واستقرار بكافة أنحاء الجمهورية

وزارة الصحة:

الصحة: غرفة أزمات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة فى جميع المحافظات

"س و ج" 6 أسئلة تشرح دور الصحة فى تأمين طلاب الثانوية طوال الامتحانات

وزارة التموين:

تعرف على الفئات المستحقة للسلع التموينية بأذون الصرف الورقية خلال رمضان

التموين: رفض 26 ألف طن قمح محلى من المزارعين لاحتوائها على شوائب وأتربة

وزارة التضامن الاجتماعى:

وزارة التضامن: صرف المعاشات من مكاتب التأمينات اليوم

الحكومة توضح حقيقة فرض عقوبات على الأسر المنجبة أكثر من طفلين

وزارة الإسكان:

​ الإسكان تنفى طرح 60 ألف وحدة بمساحة 120 مترا بالعاشر للإسكان الاجتماعى

الإسكان:24 يونيو بدء تسليم قطع أراضى قرعة الإسكان المتميز والاجتماعى ببرج العرب

وزارة الأوقاف:

خلاف بين وزير الأوقاف وأمين مجمع البحوث داخل "دينية البرلمان".. اعرف التفاصيل

"الأوقاف" تعلن أسماء الناجحين فى الاختبار التحريرى بدورات اللغات الأجنبية

وزارة النقل:

"النقل": تحديد الفائز بتصنيع وتوريد 1300 عربة للسكة الحديد قبل نهاية رمضان.. عمرو شعت: أولى العربات الجديدة تصل بعد 18 شهرا.. وتسلمها بالكامل خلال 40 شهر والتصنيع المحلى لن يقل عن 30%

تعرف على ديون وخسائر "السكة الحديد" وحجمها وأسبابها × 12 معلومة

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تسمح بالإفراج عن شحنة القمح الروسى بعد غربلتها

"الزراعة" زيادة معرض السلع الغذائية بمنافذها.. وتكثف رقابتها على الأسواق

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يشهد بروتوكول تعاون مع جامعة أمريكية لإنشاء كليات مجتمعية

وزارة الكهرباء:

الحكومة تنفى إيقاف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة نهائيا

الكهرباء: الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية لأرضية بـ"جنوب القاهرة" بنسبة 95%

وزارة القوى العاملة:

"قوى عاملة البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها.. تمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأخرى لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.. ووزير المالية: للحماية الاجتماعية