دراسة: تقنين الحشيش سيدر على المملكة المتحدة 3.5 مليار إسترلينى سنويا

توصلت دراسة جديدة إلى أن تقنين الحشيش يمكن أن يدر على المملكة المتحدة ما يصل إلى 3.5 مليار جنيه إسترلينى فى السنة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتدعى منظمة "مبادرة فقر الصحة"، وهى منظمة إنمائية دولية، أن إضفاء الشرعية على عقار الفئة (ب) سيكون له فوائد عديدة، بما فى ذلك إيرادات إضافية لتمويل خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

وقدرت الدراسة مستويات الدخل الضريبى بافتراض أن سوق القنب الافتراضى يعمل بطريقة مماثلة لأسواق الكحول والتبغ فى المملكة المتحدة من حيث الضرائب.

وقالت الدراسة، إن التقدير "المحافظ" لرسوم الحشيش السنوية سيكون حوالى مليارى جنيه إسترلينى إذا تم فرض ضرائب على المخدر بنفس مستوى الكحول، أو 3.5 مليار جنيه إسترلينى إذا تم تطبيق مستويات ضرائب التبغ.