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خامنئى: برنامج إيران الصاروخى مهم للدفاع عن البلاد

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:03 م
خامنئى: برنامج إيران الصاروخى مهم للدفاع عن البلاد على خامنئى
أنقرة (رويترز)
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حذر الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى اليوم الاثنين من أن بلاده سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم من أعداء إيران قائلا إن البرنامج الصاروخى لطهران مهم للأغراض الدفاعية رغم مطالب الغرب بإخضاعه لقيود.

وقال خامنئى فى خطاب بثه التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة "سترد طهران الصاع عشرة أضعاف إذا هاجمها الأعداء، الأعداء لا يريدون إيران مستقلة فى المنطقة، سنواصل دعمنا للدول المقهورة، أعداؤنا يشنون حربا اقتصادية ونفسية ضدنا والعقوبات الأمريكية الجديدة جزء منها".

واوضح خامنئى أن إيران لا تنوى الحد من نفوذها فى الشرق الأوسط وحث الشبان العرب على التصدى للضغط الأمريكى.

وأضاف خامنئى فى كلمة بُثت على الهواء مباشرة فى التلفزيون "أيها الشبان العرب عليكم التحرك وأخذ زمام المبادرة لتقرير مستقبلكم، بعض الدول في المنطقة تتصرف كأعداء لشعوبها، سنواصل دعم الدول المقهورة وقوى المقاومة فى المنطقة".

 


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