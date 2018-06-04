حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته 4 كيلو حشيش فى إمبابة

كتب سليم على

جدد قاضى معارضات محكمة جنح إمبابة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة 4 كيلو من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بمنطقة إمبابة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورود معلومات لضباط قسم شرطة إمبابة تفيد بتورط "عماد.م" 44 سنة عاطل، فى تجارة المواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بإمبابة.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصه وكتابة التقرير.