video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة كابل كهرباء من عقار تحت الإنشاء بالمقطم 4 أيام

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:59 م
حبس عاطل بتهمة سرقة كابل كهرباء من عقار تحت الإنشاء بالمقطم 4 أيام حجز - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كابل كهربائى من داخل كابينة فى عقار تحت الإنشاء بالمقطم. 
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهم لبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه. 
 
وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من "تامر.ى.ح" 33 سنة، خفير عقار تحت الإنشاء، باكتشافه سرقة كابل كهربائى صاعد 16 مم بطول 10 متر، و24 فيوز تشغيل كهرباء (تقدر قيمتهم بمبلغ 25 ألف جنيه) من داخل كابينة الكهرباء الخاصة بالعقار حراسته ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها "أحمد.ج.ع.ع" 33 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 12137 لسنة 2018 مصر القديمة "سرقة وسائل نقل"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى ومستأنف (سرقة، شروع فى سرقة) بإجمالى حبس سنة 3 شهور.
 
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع" باستخدام قصافة ومفك كهربائى " ضبطت بإرشاده"، فتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاستئناف تتسلم أوراق إحالة 102 متهم بأحداث المقطم لتحديد دائرة لمحاكمتهم

حبس حارسى عقارات 4 أيام بتهمة سرقة شقة موظف بالمقطم

كاميرات المراقبة تكشف تورط حارسى عقارات في سرقة شقة موظف بالمقطم

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

جرائم السرقة

المقطم




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة