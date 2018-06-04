حبس عاطل بتهمة سرقة كابل كهرباء من عقار تحت الإنشاء بالمقطم 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كابل كهربائى من داخل كابينة فى عقار تحت الإنشاء بالمقطم.



وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهم لبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.



وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من "تامر.ى.ح" 33 سنة، خفير عقار تحت الإنشاء، باكتشافه سرقة كابل كهربائى صاعد 16 مم بطول 10 متر، و24 فيوز تشغيل كهرباء (تقدر قيمتهم بمبلغ 25 ألف جنيه) من داخل كابينة الكهرباء الخاصة بالعقار حراسته ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها "أحمد.ج.ع.ع" 33 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 12137 لسنة 2018 مصر القديمة "سرقة وسائل نقل"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى ومستأنف (سرقة، شروع فى سرقة) بإجمالى حبس سنة 3 شهور.



وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع" باستخدام قصافة ومفك كهربائى " ضبطت بإرشاده"، فتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.