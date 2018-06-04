حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأموال وترويجها فى الأسواق بالسيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار حاتم الخطيب، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزييف وتزوير الأموال، وترويجها فى الأسواق.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من أحد أصحاب محلات الملابس الجاهزة، مفاده تردد شخص على المحل لشراء بعض الملابس، وبحوزته مبالغ مالية مقلدة، فانتقل رجال مباحث القسم، وتم ضبطه وتبين انه "محمد ب م" 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "أموال عامة"، وبحوزته مبلغ 400 جنيه عبارة عن 20 ورقة مالية فئة 20 جنيها "مقلدة ".

وبمواجهته اعترف بتحصله عليها من "شعبان ع ج" 58 سنة، صاحب محل بقالة، بقصد ترويجها وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على 150 ورقة مالية فئة 20 "مقلدة" بإجمالى 3000 جنيه، وبمناقشه الأخير اعترف بحيازته المبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها، وأضاف بتحصله عليها من "سمير ف إ" 46 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين "خيانة أمانة" مقابل مبلغ 400 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبلغ 21 ألف جنيه من متحصلات الترويج، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على ماكينة طباعة ألوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف باستخدامه ماكينة الطباعة الألوان المضبوطة بمسكنه فى تزييف واصطناع الأوراق المالية وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.