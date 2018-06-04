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جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة على الامتحانات.. و ضبط 63 حالة غش فردية

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:47 م
جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة على الامتحانات.. و ضبط 63 حالة غش فردية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية اليوم، بامتحانات نهاية العام، تفقد خلالها سير أعمال الامتحانات بكليتى الإعلام ودار العلوم.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات بكليات الجامعة، والمقرر انتهاؤها قبل عيد الفطر المبارك، شهدت انتظاماً وهدوءً وانضباطاً ولم يتم رصد أية ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات فى اللجان بشكل عام، مضيفاً أنه تم رصد 63 حالة غش فردية منذ بدء الامتحانات وحتي الآن، مشدداً علي التحقيق فى حالات الغش فى حينها، ومضيفاً أن الجامعة لا تتوانى فى تطبيق عقوبات الغش وفقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن وتنفيذها بحسم.

وقال الخشت، إن امتحانات طلاب الجامعة، هذا العام، تقيس مستوى الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن الأسئلة قائمة علي استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة علي الحفظ والتلقين، وذلك في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمى لديهم وحل المشكلات مما يساعد على الابتعاد عن الحفظ والتلقين.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه من المقرر أن تنتهي جميع امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات قبل عيد الفطر المبارك.


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