video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جمعية إيطالية تندد بغرق 6 أطفال فى بحر إيجه

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:31 م
جمعية إيطالية تندد بغرق 6 أطفال فى بحر إيجه مهاجرين غير شرعيين
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت جمعية كاثوليكية إيطالية، إن المذبحة التى تمت بحق 6 أطفال، غرقوا فى بحر إيجه إلى جانب ثلاثة بالغين كانوا يرافقونهم، فى رحلة أمل أخرى انتهت بمأساة للمرة الألف".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، قالت: "يجب على أوروبا أن تتجاوز انقساماتها العقيمة، وتواجه ظاهرة الهجرة بسياسة تجمع بين الإنسانية والأمن"، مشيرة الى أنه تم العثور على 11 جثة أخرى فى الساعات الأخيرة فى البحر قبالة سواحل تونس أيضا".

وأضافت كـ"جماعة سانت إيجيديو، نطالب وبشدة أن يتم احترام قيمة الحياة أولا وأن يتم تنفيذ كل ما يمكن القيام به لإنقاذ من يتعرض للخطر، بل وكذلك السعى لاتفاقات غير مشروطة بالخوف، توسع نموذج الممرات الإنسانية لمن يفرون من الحروب وفتح المنافذ العادية للأسباب التجارية، الأمر الذى تطلبه العائلات والشركات منذ فترة طويلة".

وخلصت الجماعة الكاثوليكية إلى القول "إن أردنا مكافحة متاجرى البشر حقا، فنحن بحاجة إلى حلول ملموسة تنقذ أرواح البشر وتسهل الاندماج".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

النائب محمد أبوحامد يطالب بتوسيع عقوبة الخطف لتشمل تجارة البشر والأعضاء

اوروبا

الاطفال

تجارة البشر

الامن

جمعية كاثوليكية




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة