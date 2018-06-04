video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جاستن ترودو: فكرة أن كندا تهديد أمنى لأمريكا مهينة وغير مقبولة

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:24 م
جاستن ترودو: فكرة أن كندا تهديد أمنى لأمريكا مهينة وغير مقبولة جاستن ترودو
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، إنه لديه مشكلة مع فكرة أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر المصالح الكندية تهديدا للولايات المتحدة.

 

وفى مقابلة أجراها مع قناة NBC الأمريكية أمس الأحد، قال ترودو إن واحد من الأمور التى يعترف أنه لدية إشكالية كبيرة فى الالتفاف عليها هى فكرة أن الأمر كله يأتى لأن الرئيس والإدارة قد قرروا أن كندا والصلب والألمونيوم الكندى تهديدا للأمن القومى للولايات المتحدة.

 

وكان رئيس الوزراء الكندى يشير إلى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخير بفرض تعريفة جمركية على واردات الصلب والألمونيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى، وهو القرار الذى أثار جدلا كبيرا وانتقادات من قبل حلفاء واشنطن.

 

واعتبر ترودوا أن السبب الذى تم ذكره لهذا القرار، وهو التهديد للأمن القومى مهينا وغير مقبول صراحة، بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين البلدين.

 

من جانبه، رد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب على تصريحات ترودو، وقال إن رد فعله كان مبالغا فيه.

 

وفى مقابله له مع فوكس نيوز، قال لارى كيدلو إن مواجهة إدارة ترامب مع كندا "شجار عائلى" لايزال يمكن حله بالمفاوضات. وأضاف أن رسوم التعريفة ربما يتم فرضها لفترة وربما لا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون لترامب: سنرد بشكل حازم ومتناسب على قرار التعريفة الجمركية

باريس تطالب إعفاء الاتحاد الأوروبى من التعريفة الجمركية الأمريكية

الولايات المتحدة

جاستن ترودو

رئيس وزراء كندا

كندا

التعريفة الجمركية

ادارة ترامب




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة