جاستن ترودو: فكرة أن كندا تهديد أمنى لأمريكا مهينة وغير مقبولة

كتبت ريم عبد الحميد

قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، إنه لديه مشكلة مع فكرة أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر المصالح الكندية تهديدا للولايات المتحدة.

وفى مقابلة أجراها مع قناة NBC الأمريكية أمس الأحد، قال ترودو إن واحد من الأمور التى يعترف أنه لدية إشكالية كبيرة فى الالتفاف عليها هى فكرة أن الأمر كله يأتى لأن الرئيس والإدارة قد قرروا أن كندا والصلب والألمونيوم الكندى تهديدا للأمن القومى للولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الكندى يشير إلى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخير بفرض تعريفة جمركية على واردات الصلب والألمونيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى، وهو القرار الذى أثار جدلا كبيرا وانتقادات من قبل حلفاء واشنطن.

واعتبر ترودوا أن السبب الذى تم ذكره لهذا القرار، وهو التهديد للأمن القومى مهينا وغير مقبول صراحة، بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين البلدين.

من جانبه، رد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب على تصريحات ترودو، وقال إن رد فعله كان مبالغا فيه.

وفى مقابله له مع فوكس نيوز، قال لارى كيدلو إن مواجهة إدارة ترامب مع كندا "شجار عائلى" لايزال يمكن حله بالمفاوضات. وأضاف أن رسوم التعريفة ربما يتم فرضها لفترة وربما لا.