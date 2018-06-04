تونس تفرض ضريبة جديدة على الشحن عبر الحدود من الجزائر

تونس (أ ش أ)

بدأت تونس، أمس الأحد، فرض ضريبة جديدة على الشاحنات والحافلات القادمة من الجزائر عند دخولها الأراضى التونسية.

ونقلت مصادر إعلامية تونسية، اليوم الإثنين، عن قناة النهار الجزائرية أن الضريبة حددت بمائتى دينار تونسى أى ما يعادل 14 ألف دينار جزائرى عند كل عبور من خلال جميع المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية بين البلدين.

وتشمل الضريبة الناقلين عبر الشاحنات والحافلات دون السيارات السياحية.

وتسببت الضريبة فى حالة من الغليان بالمناطق الحدودية بين الجزائر وتونس خاصة لدى الناقلين عبر الشاحنات، فيما هدد الكثير منهم بالولايات الحدودية بتنفيذ حركة احتجاجية.