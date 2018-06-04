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تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:30 ص
تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات ادمان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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يقدم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، خدمات علاجية للمتعاطين المخدرات والمدمنين بالمجان وفى سرية تامة، ويقصد بالخدمات العلاجية مجموعة الإجراءات التى تتخذ لوقف التدهور العضوى والنفسى الناتج عن التعاطى .
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الخدمات التى يقدمها الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى نقاط محددة.
 

1- يقدم الخط الساخن العلاج من خلال فريق من الأطباء المتخصصين فى علاج الإدمان والذين يقومون بالكشف على الحالات وعمل تقييم إكلينيكى لها.

2- يتم عمل جلسات تحفيزية ثم يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائى النفسى للمتابعة بوضع الخطة العلاجية للمريض ومتابعته فى فترة ما بعد العلاج.

3- يختص الخط الساخن بالاتصالات الهاتفية التى ترد إليه حيث يعمل الخط الساخن يعمل 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية.

4- يتلقى الخط الساخن النوع الأول من الاتصالات الهاتفية هو المكالمات الخاصة بالاستقبال، والتى يجريها المرضى أو ذويهم، بعد وصول المتعاطى لمرحلة الإدمان التى تستلزم علاجه أو حجزه بإحدى المستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن.

5- يطلب المريض أو أحد ذويه استقبال أخصائى الخط الساخن له بأقرب مستشفى لمسكنه لتقييم حالته والبدء فى العلاج، وذلك من خلال الفريق العلاجى بالمستشفيات المتخصصة لعلاج الإدمان والمتعاونة مع الخط الساخن.

6- يتلقى الخط الساخن النوع الثانى من الاتصالات الهاتفية هو الخاص باتصال المريض بالأخصائى بعد وأثناء تلقيه الخدمة العلاجية.

7- يقوم المريض بالاتصال بالأخصائى المتابع لحالته للاستفسار حول بعض المشاكل التى تواجهه سواء فيما يخص العلاج أو ما يتعلق بأحد جوانب حياته المختلفة.

 

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