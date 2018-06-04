تعرف على الزيادة المقررة للمعاشات وموعد تطبيقها فى 10 معلومات

كتب مدحت وهبة

أعدت الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، مقترحًا بشأن زيادة المعاشات 15%، اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ 750 جنيها بدلا من 500 جنيه .

"اليوم السابع" ينشر تقريرا عن الزيادات المقترحة من الحكومة للمعاشات فى نقاط محددة.

١- زيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شـهرياً إلى 750 جنيها شهريا.

٢- زيادة المعاش بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات.

٣-- زيادة معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15% وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.

٤- بلغت قيمة المعاشات 157 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى 2017/2018 .

٥- تكلفة الزيادة الجديدة للمعاشات التى ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه

٦- عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين سيستفيدون من الزيادة المقررة يقرب من 9.5 مليون صاحب معاش.

٧- سيتم بدء تطبيق زيادة قيمة المعاشات وفقا للزيادة المقررة، عقب صدور قانون زياده المعاشات ومن المقرر أول يوليو المقبل.

٨- انتهت وزارة التضامن من مسودة قانون التأمينات الموحد وإرساله لوزارة المالية استعداداً لعرضه على مجلس الوزراء.

٩- التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل من خلال صرف الدعم النقدى.

١٠- زيادة قيمة المعاشات من 54.8 مليار جنيه خلال عام 2011 الى 157.4 مليار جنيه 2018.