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تعرف على الزيادة المقررة للمعاشات وموعد تطبيقها فى 10 معلومات

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:23 م
تعرف على الزيادة المقررة للمعاشات وموعد تطبيقها فى 10 معلومات صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعدت الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، مقترحًا بشأن زيادة المعاشات 15%، اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ 750 جنيها بدلا من 500 جنيه .
 
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا عن الزيادات المقترحة من الحكومة للمعاشات فى نقاط محددة.
 
 ١- زيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شـهرياً إلى 750 جنيها شهريا.
٢-  زيادة المعاش بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات.
٣-- زيادة معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15% وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
٤-  بلغت قيمة المعاشات 157 مليار جنيه حتى  نهاية العام المالى 2017/2018 .
٥-  تكلفة الزيادة الجديدة للمعاشات التى ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه  
٦- عدد أصحاب  المعاشات والمستحقين عنهم الذين سيستفيدون من الزيادة المقررة يقرب من 9.5 مليون صاحب معاش.
٧-  سيتم بدء تطبيق زيادة قيمة المعاشات وفقا للزيادة المقررة، عقب صدور قانون زياده المعاشات ومن المقرر أول  يوليو المقبل.
٨- انتهت وزارة التضامن من مسودة قانون التأمينات الموحد وإرساله  لوزارة المالية استعداداً لعرضه على مجلس الوزراء.
٩- التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل من خلال صرف الدعم النقدى. 
١٠- زيادة  قيمة المعاشات من 54.8 مليار جنيه خلال عام 2011 الى 157.4 مليار جنيه 2018.
 
 
 
 

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التضامن

المعاشات

زيادة المعاشات




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