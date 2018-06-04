تعرف على أسئلة اليوم للمسابقة الرمضانية بنقابة الصحفيين

كتب محمد السيد

واصلت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ،طرح أسئلة المسابقة الرمضانية وجاءت أسئلة اليوم كالتالى:اذكر 10 من النقباء الصحفيين السابقين؟ ما أول صحيفة صدرت فى مصر وتاريخ صدورها؟.

وكانت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبد المجيد عضو المجلس، أعلنت عن تنظيم مسابقة رمضانية فى المعلومات العامة المهنية والنقابية خلال الفترة من 10 إلى 20 رمضان الجارى.

وقال عبد المجيد - فى بيان له "إنه سيتم طرح سؤالين يوميا بهدف تنمية الوعى المهنى والنقابى والقانونى بما يخدم العمل الصحفى"، موضحًا أنه يحق لكل زميلة وزميل عضو بنقابة الصحفيين الإجابة والتنافس على الجوائز.

وأضاف: "أنه يتم تسليم إجابات المسابقة الأولى من نوعها مجمعة فى موعد أقصاه 23 رمضان بمركز المعلومات بالدور الثانى بالنقابة على أن تجرى قرعة علنية لاختيار 10 فائزين ويمنح كل فائز جائزة مالية قدرها ألف جنيه".