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تعرف على أخطر 5 مقالب للقمامة فى مصر.. الوفاء والأمل أكبرها بـ13 مليون طن

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:00 ص
تعرف على أخطر 5 مقالب للقمامة فى مصر.. الوفاء والأمل أكبرها بـ13 مليون طن مقلب قمامة منوف
كتبت آية دعبس
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حددت وزارة البيئة أخطر وأكبر 20 مقلب للقمامة فى مصر، فى خمسة محافظات، وذلك لإزالتهم بشكل نهائى وفق خطة زمنية تبدأ من يوليو المقبل، وتستغرق عام، كمرحلة أولى فى خطتها للقضاء على مقالب القمامة العشوائية بكافة أنحاء الجمهورية، فى إطار بدء تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، أخطر 5 مقالب للقمامة، هم:
 
1 - الوفاء والأمل بالقاهرة، ويصل حجم التراكمات به إلى 13 مليون طن، بارتفاع 25 مترا.
 
2 - أبو زعبل بالقليوبية، وحجم التراكمات به بلغت 3.3 مليون طن، بارتفاع 12 مترا تقريبا.
 
3 – مقلب السلام بالقاهرة حجم التراكمات به 4 ملايين طن.
 
4 - سندوب بالدقهلية حجم التراكمات به  3 ملايين طن.
 
5- مقلب منوف بمحافظة المنوفية، حجم تراكماته وصلت إلى مليون طن بارتفاع 20 مترا تقريبا.
 
 

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وزارة البيئة

مقالب القمامة

اخطر مقالب القمامة

الوفاء والامل

ابو زعبل




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