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تركيا: نجهز عملية ضد المتمردين الأكراد فى العراق تنتظر الوقت المناسب

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:16 م
تركيا: نجهز عملية ضد المتمردين الأكراد فى العراق تنتظر الوقت المناسب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
إسطنبول (رويترز)
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قال وزير الداخلية التركى سليمان صويلو اليوم الاثنين، إن القوات التركية تنتظر الوقت المناسب لتنفيذ عملية فى منطقة جبال قنديل بشمال العراق حيث يتمركز أعضاء كبار فى حزب العمال الكردستانى المحظور.

وتشن الجماعة المسلحة هجمات على تركيا انطلاقا من معسكراتها فى جبال قنديل، وهى منطقة نائية فى إقليم يديره الأكراد بشمال العراق.

وقال صويلو لوكالة أنباء الأناضول خلال مقابلة تلفزيونية "قنديل لم يعد هدفا بعيد المنال بالنسبة لنا. والآن سيطرت (القوات التركية) على مواقع كثيرة هناك، خاصة فى المنطقة الواقعة بشمال العراق".

وأضاف "ما يهمنا الآن هو اختيار التوقيت"، وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على أهداف لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق. ونفذت من قبل عمليات عبر الحدود فى المنطقة فى التسعينات من القرن الماضى والعقد الأول من الألفية الثالثة.

وقال صويلو "سنحول جبل قنديل بشمال العراق إلى مكان آمن بالنسبة لتركيا، يجب ألا يشك أحد فى هذا".

ويشن حزب العمال الكردستانى حملة تمرد فى جنوب شرق تركيا الذى تقطنه غالبية كردية منذ الثمانينات، وقُتل نحو 40 ألف شخص خلال الاشتباكات.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية.

 


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