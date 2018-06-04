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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. والتداول يقترب من مليار جنيه

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:01 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. والتداول يقترب من مليار جنيه البورصة - ارشيفية
كتب: هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 927.671 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 155 مليون ورقة مالية بقيمة 924 مليون جنيه عبر تنفيذ  19 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 54.9% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.96%، والعرب على 11.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.74%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.8 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 16404 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2796 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 16445 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 831 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

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