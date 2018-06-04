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تجديد حبس نجل رجل أعمال بتهمة الشروع فى قتل شاب وإصابة آخر بدمياط

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:04 م
تجديد حبس نجل رجل أعمال بتهمة الشروع فى قتل شاب وإصابة آخر بدمياط حبس - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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قررت النيابة العامة بدمياط، تجديد حبس نجل رجل أعمال بمدينة دمياط الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم رقم 3618 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2018، بتهمة الشروع فى قتل شاب وإصابة آخر بإصابات خطيرة عقب دهسمها بسيارة والاعتداء بالضرب عليهما.

وكانت مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، قد ألقت القبض على "أحمد. ج "، 19 سنة نجل رجل أعمال متهم بقتل شاب والشروع فى قتل صديقه عقب مشادة كلامية حدثت بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة حينما وقعت مشادة كلامية بين كل من " السيد ش"، 21 سنة نجار، وصديقه "عبدالله م"، 21 سنة عامل بناء، وبين "أحمد. ج "، 19 سنة والذى استعان بآخرين قاموا بالاعتداء على الشابين بالأسلحة البيضاء ما أسفر عن وفاة "عبدالله"، متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة وإصابة "السيد شاكر"  بإصابات خطيرة أسفرت عن إصابته بتهتك فى الرئتين.

انتقلت قوات المباحث برئاسة الرائد محمد مجاهد، لمكان وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3618 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2018 ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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