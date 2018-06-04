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تجديد حبس نائب رئيس "مصر القوية" 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى للإخوان

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:36 م
تجديد حبس نائب رئيس "مصر القوية" 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى للإخوان عبد المنعم أبو الفتوح
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب حزب مصر القوية، 15 يوما لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية. 
 
كان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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