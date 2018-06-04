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الإثنين، 04 يونيو 2018 09:55 م
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تجديد حبس "مبيض محارة" وصديقيه لاتهامهم بقتل زوجة شقيق الأول بالوراق

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:34 م
تجديد حبس "مبيض محارة" وصديقيه لاتهامهم بقتل زوجة شقيق الأول بالوراق قفص اتهام
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، حبس مبيض محارة وصديقه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوجة شقيق المتهم الأول من أجل سرقة مبلغ مالى من شقتها بمنطقة الوراق.     

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من "سمير . ن . ى" 38 عاما، مبيض محارة، يفيد بعثوره على جثة زوجة شقيقه "هبة . ر . و" 28 عاما "ربة منزل"، داخل مسكنها موثوقة اليدين ومكممة الفم، فانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث.     

بإجراء التحريات تبين وجود كسر بباب الشقة، وأفاد زوج المجنى عليها ويدعى "معوض . ن . ى"، اكتشافه سرقة مبلغ 50 ألف جنيه، من الشقة وبتكثيف الجهود، وفحص علاقات المجنى عليها، والمترددين على مسكنها، توصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أشرف . ن . ى" 37 عاما "مبيض محارة"، شقيق زوج المجنى عليها ، بمساعدة صديقيه "سيف . ع . س" 35 عاما،  "سائق"، و"محمد . ع . ع "32 عاما "نقاش"، من أجل سرقتها. 


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