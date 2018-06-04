video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما فى تهمتى الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:25 م
تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما فى تهمتى الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، حبس شادى أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا على خلفية التحقيقات فى الانضمام لجماعة ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

امن الدولة

محكمة التجمع

أخبار مصر




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة