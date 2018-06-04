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تأجيل محاكمة عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم لـ26 يونيو

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:35 م
تأجيل محاكمة عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم لـ26 يونيو عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق
كتب محمد أبو ضيف
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أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الإثنين، محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم سابقا وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد سابقاً، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لجلسة 26 يونيو للاطلاع على المستندات. 

وكانت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.

 


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تأجيل محاكمة عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم لـ4 يونيو

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