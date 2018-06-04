بيجو ستروين تبدأ تعليق أنشطتها فى إيران

باريس (رويترز)

قالت مجموعة بيجو ستروين اليوم الاثنين، إنها بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة فى إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى المبرم مع طهران.

وقالت الشركة فى بيان إنها "بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة لكى تصبح ملتزمة بالقانون الأمريكى بحلول السادس من أغسطس".

أضافت "بدعم من الحكومة الفرنسية، تعمل مجموعة بيجو ستروين مع السلطات الأمريكية من أجل بحث تقديم إعفاء".

وأشارت الشركة إلى أن تعليق الأنشطة لا يغير التوجيه المإلى الحإلى للمجموعة، مضيفة أن أنشطتها فى إيران تمثل أقل من واحد بالمئة من إيراداتها.