"بى إس إيه" الفرنسية للسيارات تستعد لمغادرة إيران بسبب الاتفاق النووى

أ ف ب

أعلنت مجموعة "بى إس إيه" الفرنسية لصناعة السيارات الاثنين، أنها تستعد للانسحاب من إيران التى تشكل سوقها الأولى فى الخارج، تنفيذا للحظر الأمريكى على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الإيرانى.

وأعلنت المجموعة فى بيان أنها "باشرت عملية تعليق نشاطات مشاريعها المشتركة تطبيقا للقانون الأمريكى من الآن حتى السادس من أغسطس 2018". وتنتج هذه المجموعة سيارات بيجو وسيتروين، ودخلت فى مشاريع مشتركة مع شركات إيرانية لتصنيع السيارات، وباعت العام الماضى 444600 سيارة فى إيران.