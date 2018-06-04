بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا

قنا – هند المغربى

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام 2017/ 2018 ، والتى اعتمدها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، فى حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، بنسبة نجاح بلغت 72,32%، مشيرا إلى أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام 50254 طالبا وطالبة حضر منهم 47740 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 34529 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 72,32% بزيادة 10% عن نسبة النجاح بالعام الماضى، كما حصل 60 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية .

كما وصلت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية إلى81.1 % ونسبة النجاح بالإعدادية للمكفوفين 67%، علما بأنه تقدم لتأدية امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 2414 طالبًا حضر منهم 2310 طلاب .

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