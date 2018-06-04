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اليوم السابع:الحكومة ترفع المرتبات 4 مليارات والمعاشات 600 مليون

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:00 م
اليوم السابع:الحكومة ترفع المرتبات 4 مليارات والمعاشات 600 مليون اليوم السابع
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ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد الإثنين عددا من الأخبار والتقارير الهامة فى مقدمتها استجابة الحكومة للبرلمان وقرارها بزيادة المرتبات 4 مليارات جنيه والمعاشات 600 مليون  وحصول 9ملايين من أصحاب المعاشات على زيادة 15 % الشهر المقبل، وما أكده رئيس الوزراء بأن الدولة تتحمل 60 مليار جنيه لتغطية زيادة المعاشات والعلاوتين، كما يكشف العدد عن مفاجآت «كوبر » فى القائمة النهائية للمونديال واستبعاده كوكا وعواد وطارق وحافظ وزيزو وجمعة.
 

وتقرأ فى العدد أيضا:

 
- «التعليم » تطمئن طلاب الثانوية العامة:نتعامل بروح نموذج الإجابة فى التصحيح
 

- فضيحة قطرية جديدة ..الجنس مقابل المعونة فى سوريا

 
- «المركزى »: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 44.13 مليار دولار
 

- قرار جمهورى باستمرار المحافظين ونوابهم فى أداء عملهم

 
- شمال سيناء «تتعافى » من الإرهاب
 

- «السيسى » يبحث هاتفياً مع العاهل الأردنى الأوضاع الإقليمية وأزمات دول المنطقة

 
- رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة مديونية سوق الجملة ب 6 أكتوبر
 

- وزارة البترول: انتهاء أزمة توصيل الغاز الطبيعى ل 684 ألف عميل بعد تأخر تعاقدهم

 
اليوم السابع
اليوم السابع

 


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العلاوة

زيادة المعاشات

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