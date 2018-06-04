اليوم السابع:الحكومة ترفع المرتبات 4 مليارات والمعاشات 600 مليون

ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد الإثنين عددا من الأخبار والتقارير الهامة فى مقدمتها استجابة الحكومة للبرلمان وقرارها بزيادة المرتبات 4 مليارات جنيه والمعاشات 600 مليون وحصول 9ملايين من أصحاب المعاشات على زيادة 15 % الشهر المقبل، وما أكده رئيس الوزراء بأن الدولة تتحمل 60 مليار جنيه لتغطية زيادة المعاشات والعلاوتين، كما يكشف العدد عن مفاجآت «كوبر » فى القائمة النهائية للمونديال واستبعاده كوكا وعواد وطارق وحافظ وزيزو وجمعة.

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