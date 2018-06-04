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"الوزراء": تكلفة العلاوة الخاصة والاستثنائية وزيادة المعاشات تزيد على 60 مليار

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:59 م
"الوزراء": تكلفة العلاوة الخاصة والاستثنائية وزيادة المعاشات تزيد على 60 مليار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الخزانة العامة ستتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.

وقال رئيس الوزراء، إن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يولى اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودى الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الإجتماعية.   

ولفت إسماعيل إلى أن العمل بهذه الزيادات سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل وبعد إقرارها من البرلمان.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة الزيادة فى المعاشات تدور حول 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريباً.

 

 

 

 


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