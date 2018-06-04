الوزراء الكويتى يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة أداء اليمين الدستورى

الكويت (أ ش أ)

هنأ مجلس الوزراء الكويتى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة أداء اليمين الدستورى لولاية رئاسية ثانية.

وأكد مجلس الوزراء الكويتى – خلال اجتماعه الأسبوعى بعد ظهر اليوم الاثنين، فى قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - التطلع الدائم والمشترك لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة، والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات والميادين.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أرسل مساء السبت الماضى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، معربا خلالها عن تمنياته له كل التوفيق والسداد، لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء فى مصر، وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه الشعب المصرى من نمو وازدهار، راجيا له موفور الصحة والعافية، وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، المزيد من التطور والنماء.