النيل للطيران تبادر بإطلاق خدمات الدفع الإلكترونى لعملائها عبر منصة "فورى"

أعلنت شركة النيل للطيران عن شراكتها مع منصة "فورى" – الرائدة فى مجال الدفع الإلكترونى – لتوفير خدمة سداد الحجز من خلال الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل عملية حجز تذاكر السفر على عملاء الشركة، وسوف تتيح الشراكة الجديدة خدمة السداد عن طريق نقاط البيع التابعة لـ "فورى"، والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى تصل لنحو 75 ألف منفذ بالإضافة إلى 10 آلاف ماكينة ATM لأكبر البنوك المصرية.

وقال المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، إن الشركة تحرص دائماً على التطوير المستمر للخدمات التى تقدمها لعملائها، وتوفير كل ما هو جديد وحصرى لهم، ذلك بالإضافة إلى دعم خطط الحكومة المصرية نحو تطوير وتنمية منظومة السداد الإلكترونى بهدف التحول إلى الدفع الإلكترونى فى جميع قطاعات الدولة، منوهاً إلى أن الشراكة الجديدة ستعود بالنفع على كل من العميل والشركة فى آنٍ واحدٍ من خلال تسهيل طرق السداد لعملاء الشركة بتوفير طريقة سهلة وسريعة وآمنة لحجز تذاكر الطيران وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أيضًا أن تشهد شركة النيل للطيران زيادة فى حجم العملاء وارتفاع فى مبيعات التذاكر بفضل إدخال هذه الخدمة.

وأكد المهندس أحمد على ، أنه قد وقع الاختيار على شركة "فوري" كونها الشركة الأولى والرائدة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة، علاوة على انتشارها الواسع فى جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، قال محمد عكاشة – العضو المنتدب لمنصة "فورى" إن "فوري" عملت على توسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المجالات المختلفة بما يواكب خطة الشمول المالى التى تهدف الحكومة المصرية لتحقيقها، ويعتبر قطاع التذاكر الالكترونية من أهم تلك المجالات حيث قامت الشركة بإتاحة خدمات الحجز والدفع الإلكترونى لشركات الطيران، الاتوبيسات السياحية، السينمات، الملاهى ومباريات كرة القدم بالاضافة إلى تذاكر المترو لتحويل هذه القطاعات الحيوية إلى الإقتصاد الرقمى بتسهيل وإبتكار طرق جديدة للدفع تضاف إلى طرق الدفع التقليدية.

وتعد "فوري" منصة تقوم على شبكة مدفوعات الكترونية رائدة تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة، كما تعمل شبكة "فوري" من خلال تقنياتها الخاصة المعتمدة دولياً والمطابقة للمعايير العالمية لأمن المعلومات مثل شهادة ISA 27001 و شهادة PA DSS وبناء على هذه التقنيات، تقوم شبكة "فوري" بتنفيذ أكثر من مليون ونصف مليون عملية مالية يومياً.