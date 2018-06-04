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النيابة تطعن على براءة متهمى كليب "بص أمك"

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:50 ص
النيابة تطعن على براءة متهمى كليب "بص أمك" بطلة كليب بص أمك - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تقدمت النيابة العامة بجنوب الجيزة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، والقاضى ببراءة المتهمين الثلاثة فى قضية كليب "بص أمك"، وهم كلاً من سامية عبد الغفار والشهيرة بـ"ليلى عامر" مطربة الكليب، ومجدى عبد الحليم، وسمير أحمد منتج ومخرج العمل، من الاتهامات المسندة إليهم بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة قضت فى 27 فبراير الماضى، بحبس المتهمة الأولى سامية عبد الغفار بطلة الكليب سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها خمسة آلاف جنيه، ومراقبة مدة مساوية للحكم، وحبس المتهم الثانى مجدى عبد الحليم حضورياً ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثالث سمير أحمد ثلاثة أشهر مع الشغل، قبل أن تلغى محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة تلك الأحكام وتقضىى ببراءة المتهمين.

 

 

 


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