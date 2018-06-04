النائب نادر مصطفى: قانون تنظيم الصحافة والإعلام يصدر فى دور الانعقاد الحالى

كتب محمود العمرى

قال نادر مصطفى، أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بشكل كامل من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتم إعداد التقرير الخاص ب ، وتقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة وإدارجه فى جداول الأعمال القادمة.

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استمعت لجميع الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية، وأخذت فى اعتبارها كل الملاحظات فى مناقشة القانون، لافتا أن القانون سيناقش ويخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الحالى.

وتابع أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام هام لأنه يعد هو الأساس فى ترتيب أوراق وتنظيم عمل الصحافة والإعلام فى مصر، وخاصة أنه يضع معايير لكل الأمور المتعلقة بالهيئات الإعلامية والصحفية فى مصر .