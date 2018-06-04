المعاهد الأزهرية: 9 محاضر غش فى امتحان الحديث والإنشاء بالثانوية الأزهرية

أدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية "القسم الأدبى" الامتحان فى مادتى " الحديث والإنشاء" ولم ترد أى شكاوى لغرفة متابعة الامتحانات بوجود أى شكاوى، وجاء تقرير متابعة مادة الحديث كالتالى:-
• منطقة بني سويف الأزهرية
قيام طالب بالشطب على الإجابات وقطع جزء من الورق الداخلي للبوكليت وتم تحرير محضر بذلك .
• منطقة كفر الشيخ الأزهرية
تم ضبط طالب معه موبايل وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .
• منطقة الغربية الأزهرية
تم ضبط طالب ومعه أوراق من الكتاب المقرر بمادة الحديث وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية
• منطقة القاهرة الأزهرية
قام طالب بمعهد المرج بتمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .
تم ضبط طالب بلجنة اللواء يحيي على ومعه سماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .
وجاء تقرير مادة الإنشاء كالتالى:
• منطقة قنا الأزهرية
• تم ضبط طالب يقوم بالغش بقصاصات تتعلق بالمادة وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .
• منطقة بني سويف الأزهرية
وقد تم ضبط 3 طلاب معهم أوراق خاصة بمادة الإنشاء وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للشئون القانونية.
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