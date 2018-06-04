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المعاهد الأزهرية: 9 محاضر غش فى امتحان الحديث والإنشاء بالثانوية الأزهرية

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:57 م
المعاهد الأزهرية: 9 محاضر غش فى امتحان الحديث والإنشاء بالثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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أدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية "القسم الأدبى" الامتحان فى مادتى " الحديث والإنشاء" ولم ترد أى شكاوى لغرفة متابعة الامتحانات بوجود أى شكاوى، وجاء تقرير متابعة مادة الحديث كالتالى:-

•  منطقة بني سويف الأزهرية

قيام طالب بالشطب على الإجابات وقطع جزء من الورق الداخلي للبوكليت  وتم تحرير محضر بذلك .

•  منطقة كفر الشيخ  الأزهرية

 تم ضبط طالب معه موبايل وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

•  منطقة الغربية  الأزهرية

 تم ضبط طالب ومعه أوراق من الكتاب المقرر بمادة الحديث وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية

•  منطقة القاهرة الأزهرية

قام طالب بمعهد المرج  بتمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

 تم ضبط طالب  بلجنة اللواء يحيي على ومعه سماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

وجاء تقرير مادة الإنشاء كالتالى:

•  منطقة قنا   الأزهرية

•   تم ضبط طالب يقوم بالغش بقصاصات تتعلق بالمادة وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية . 

•  منطقة بني سويف الأزهرية

وقد تم ضبط 3 طلاب معهم أوراق خاصة بمادة الإنشاء وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للشئون القانونية.


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