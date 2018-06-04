المعاهد الأزهرية: 9 محاضر غش فى امتحان الحديث والإنشاء بالثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

أدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية "القسم الأدبى" الامتحان فى مادتى " الحديث والإنشاء" ولم ترد أى شكاوى لغرفة متابعة الامتحانات بوجود أى شكاوى، وجاء تقرير متابعة مادة الحديث كالتالى:-

• منطقة بني سويف الأزهرية

قيام طالب بالشطب على الإجابات وقطع جزء من الورق الداخلي للبوكليت وتم تحرير محضر بذلك .

• منطقة كفر الشيخ الأزهرية

تم ضبط طالب معه موبايل وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

• منطقة الغربية الأزهرية

تم ضبط طالب ومعه أوراق من الكتاب المقرر بمادة الحديث وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية

• منطقة القاهرة الأزهرية

قام طالب بمعهد المرج بتمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

تم ضبط طالب بلجنة اللواء يحيي على ومعه سماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

وجاء تقرير مادة الإنشاء كالتالى:

• منطقة قنا الأزهرية

• تم ضبط طالب يقوم بالغش بقصاصات تتعلق بالمادة وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

• منطقة بني سويف الأزهرية

وقد تم ضبط 3 طلاب معهم أوراق خاصة بمادة الإنشاء وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للشئون القانونية.