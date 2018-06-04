المطر يخفق فى إخماد حرائق غابات بجنوب غرب أمريكا

رويترز

قال مسؤولون إن الأمطار هطلت على حريقين هائلين من حرائق الغابات فى جنوب غرب الولايات المتحدة لكنها لم تكن كافية لإخماد الحريقين اللذين يمتدان عبر آلاف الأفدنة فى ولايتى نيو مكسيكو وكولورادو صباح اليوم الاثنين.

وقالت جوديث دايس المتحدثة باسم الفريق المشترك لإدارة الحوادث فى الجنوب الغربى فى نيو مكسيكو "هطل المطر وفرحنا به لكنه لم ينجح فى إخماد النيران. لا تزال الحرائق مستعرة خارج نطاق السيطرة".

لكنها أضافت أن تقدما تحقق إذ تم بحلول الصباح الباكر اليوم الاثنين احتواء 23% من أكبر الحريقين والمعروف باسم حريق يوت بارك والمندلع فى مقاطعة كولفاكس بولاية نيو مكسيكو.

وقال المسؤولون إن السلطات أرسلت عشرة من طواقم مكافحة الحرائق بإجمالى 510 أفراد و32 سيارة إطفاء وثمانية طائرات هليكوبتر وثمانية جرافات لمكافحة النيران، ولم يعرف سبب الحريق الذى اندلع يوم الخميس واجتاح أراضى عشبية وغابات صنوبر.

وقالت دائرة الغابات إن الحريق الآخر اندلع يوم الجمعة على بعد نحو 16 كيلومترا شمالى دورانجو بكولورادو، ليجتاح أكثر من 2255 فدانا مساء أمس الأحد ويجبر حوالى 1500 شخص على النزوح من منطقة قرب حدود غابة سان هوان الوطنية.

وأفاد بيان لهيئة الطقس الوطنية صباح اليوم الاثنين إن الحريق تم احتواؤه بنسبة 10%.