المصريون أوائل الثانوية العامة بالكويت: سفراء فوق العادة لبلدنا بالخارج

الكويت (أ ش أ)

أهدى الطلبة المصريون، الذين تصدروا قائمة أوائل الثانوية العامة فى الكويت للعام الدراسى 2017 - 2018، نتائجهم إلى مصر.. معربين عن فرحتهم بكونهم سفراء فوق العادة لمصر فى الخارج.

وقال أحمد يحى جابر حمام الحاصل على المركز السادس علمى بمجموع 99.86% - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الاثنين "إنه لم يكن يتوقع أن يكون من ضمن العشرة الأوائل فى الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه كان يقوم بمذاكرة دروسه يوميا لفترة تتراوح ما بين 5 و6 ساعات، بينما لم يحصل على دروس خصوصية سوى فى ثلاث مواد فقط، معربا فى الوقت نفسه عن أمله فى دخول كلية الطب البشرى بمصر حتى يتمكن من مداواة آلام المرضى".

كما أعرب عن شكره لوالديه ومدرسينه وزملائه بالمدرسة، الذين كانوا يحفزونه على التفوق باستمرار.. منوها بأنه يهدى نجاحه إلى وطنه مصر، والشكر لوطنه الثانى الكويت.

وقالت سمر أحمد محمد على الحاصلة على المركز الثالث علمى بمجموع 99.89% "إن فرحتها اليوم بنجاحها تعود إلى إحساسها إنها خير سفيرة لبلدها فى الخارج من خلال تفوقها الدراسى، معربة عن أملها فى دخول كلية الطب أو الأسنان، وكذلك بالتوفيق لزملائها من طلبة الثانوية العامة فى مصر".

أما الطالبة رنا محمد بكر الحاصلة على المركز الثامن علمى بمجموع 99.85%، فقالت "إنها فوجئت اليوم بوزير التربية والتعليم العالى الكويتى يعلن اسمها ضمن أوائل الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكون من ضمن الأوائل، لكنها كانت تتوقع أن يكون مجموعها فى أواخر التسعينات".. وتمنت الالتحاق بكلية طب الأسنان.

وقالت نوال أحمد إبراهيم الحاصلة على المركز الثالث أدبى بمجموع 99.09% "إنها لم تكن تحدد ساعات مذاكرة يوميا، لكنها كانت تضع جدولا بالدروس المدرسية التى يجب عليها مذاكرتها يوميا، مشيرة إلى أن تنظيم اليوم هو أساس التفوق فى الثانوية العامة".

وأعربت عن أملها فى دخول كلية الألسن لرغبتها فى دراسة اللغة اليابانية، مشيرة إلى أن الفضل يعود فى تفوقها بعد الله سبحانه وتعالى إلى والدها ووالدتها.. كما أعربت يارا أمين الديسطى الحاصلة على المركز السابع أدبى بمجموع 98.67% نفسه عن أملها أيضا فى دخول كلية الألسن.

وقال محمد مصطفى الحاصل على المركز السادس أدبى بمجموع 98.91% "إن فرحته اليوم بتفوقه ليست لذاته وإنما لرد الجميل لوالديه وبلده، مشيرا إلى رغبته فى الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ليكون سفيرا يخدم مصر والمصريين فى الخارج، كما يعتبر نفسه الأن سفيرا لها فوق العادة من خلال تفوقه ورفع اسمها عاليا فى الكويت، التى تعتبر بلده الثانى".

وكان وزير التربية والتعليم العالى الكويتى الدكتور حامد العازمى قد أعلن أمس /الأحد/ أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسى 2017 - 2018، ومن بينهم 16 طالبا مصريا؛ حيث اكتسح الطلبة المصريون المراكز العشرة الأولى بالنسبة لشعبة العلمى، فيما حصدوا 6 مراكز من العشرة فى شعبة الأدبى.

وحصل الطلبة المصريين فى شعبة العلمى على المراكز العشرة الأولى، وهم بالترتيب: أحمد عبد الحكيم لبيب عبد الحكيم أيوب

بمجموع 99.94%، ومحمد خالد صباح إبراهيم بمجموع 99.92%، وسمر أحمد محمد على بمجموع 99.89%، وميراى رزق الله رمزى سليمان بمجموع 99.89%، وندى عثمان محمد بركات الحمراوى بمجموع 99.88%، وأحمد يحى جابر حمام بمجموع 99.86%، ومروة محمد القطب محمد مهنا بمجموع 99.86%، ورنا هانى بكر محمد بمجموع 99.85%، ومحمد جاد حمدى حسين بمجموع 99.85%، ومحمود شكرى عبدالرازق الجميعى بمجموع 99.85%.

أما بالنسبة لشعبة الأدبى، فقد حصل على المركز الأول نور أحمد بشير بمجموع 99.65%، والمركز الثانى حنان إبراهيم محمد بمجموع 99.61%، والمركز الثالث نوال أحمد إبراهيم خليل بمجموع 99.09%، والمركز الخامس وردة رجب محمد الملاح بمجموع 98.96%، والمركز السادس محمد مصطفى عبدالسلام بمجموع 98.91%، والمركز السابع يارا أمين الديسطى بمجموع 98.67%.