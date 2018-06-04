"المسمارى": الجيش الليبى يحقق تقدما فى مدينة درنة

(أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن قوات الجيش تمكنت من دخول أكبر أحياء درنة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الجيش يحقق تقدما بشكل ثابت.

وقال المسمارى فى تصريحات لقناة " سكاى نيوز"، إن الجيش الليبى يحاصر تنظيم القاعدة وبقايا داعش فى درنة بدعم من الأهالي، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة تحالف مع داعش وتنظيم الإخوان الإرهابى لمحاربة قوات الجيش.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبى أن حماية المدنيين والممتلكات العامة أولوية تؤخر القضاء على الإرهابيين، موضحا أن أغلب قيادات الإرهابيين تم القضاء عليها مما أدى إلى إرباك مسلحى تلك العصابات.

وأوضح المسمارى أن الجيش يقوم بإبطاء هجماته لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال، كما دعا أهالى درنة إلى تسليم أبنائهم المغرر بهم.