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المرصد السورى: مقتل وفرار العشرات من تنظيم داعش قرب الحدود السورية العراقية

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:30 م
المرصد السورى: مقتل وفرار العشرات من تنظيم داعش قرب الحدود السورية العراقية تنظيم داعش الإرهابى
نيويورك (أ ش أ)
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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بأن قوات سورية الديمقراطية قسد، وبدعم من التحالف الدولى، حققت تقدما واسعا فى العملية العسكرية التى تستهدف آخر مناطق تواجد تنظيم داعش الإرهابى قرب الحدود مع العراق.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى، عن المرصد ، ومقره العاصمة البريطانية لندن، قوله إن طائرات التحالف الدولى شنت ضربات مكثفة على مناطق فى قرية الدشيشة ، بالتزامن مع عمليات قصف من قبل قوات سوريا الديمقراطية ومدفعية التحالف.

وأضاف أن القصف والاشتباكات تسبب فى مقتل وفرار العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابى من المنطقة.

وكان التحالف الدولى ، الذى تقوده الولايات المتحدة ، قد أعلن أمس الأحد إنطلاق المرحلة الثانية من عمليات إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة الدشيشة شرق سوريا.

وتشارك فى العملية (قسد) بدعم من قوات التحالف الدولى وبمشاركة طائرات القوة الجوية العراقية والمدفعية المتركزة قرب الحدود العراقية السورية.

 


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