المرصد السورى: قتيل فى انفجار على طريق قاعدة للتحالف بقيادة أمريكا

رويترز

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن انفجارا فى شمال سوريا استهدف سيارة عسكرية، اليوم الاثنين، على الطريق من بلدة عين عيسى إلى قاعدة تتمركز فيها بعض قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، إن الانفجار أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين جنسياتهم غير معروفة ووقع فى منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف.

من جانبها أعلنت إدارة جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بإقليم كراسنويارسك فى سيبيريا عن اعتقال 11 عنصرا تابعين لخلية إرهابية تمارس نشاطا لتجنيد مسلحين وإرسالهم إلى المجموعات الإرهابية فى سوريا وأفغانستان.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى، فى بيان له اليوم الاثنين، أنه نجح فى القضاء على خلية إرهابية يقوم أفرادها بنشر دعاية للإرهاب فى المنطقة، وخلال عمليات التحرى تم اعتقال 11 عنصرا من الخلية، منهم اثنان قدموا إلى كراسنويارسك من قرغيزيا، حيث نظما شبكة لإرسال أشخاص متطرفين إلى سوريا وأفغانستان للالتحاق بالمجموعات الإرهابية هناك.