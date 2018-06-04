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الإثنين، 04 يونيو 2018 01:28 م
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المدعى المالى الفرنسى يفتح تحقيقا مع مدير مكتب ماكرون بشأن تضارب المصالح

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:16 م
المدعى المالى الفرنسى يفتح تحقيقا مع مدير مكتب ماكرون بشأن تضارب المصالح ماكرون
رويترز
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فتح المدعى المالى الفرنسى تحقيقا، اليوم الاثنين، فى مزاعم انتهاك ألكسى كولير مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله فى شركات قابضة حكومية ووزارة المالية.

يأتى التحقيق الأولى بعد أن تقدمت مجموعة (أنتيكور) لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.

وكولير هو الأقرب لماكرون بحكم منصبه كأمين عام لقصر الإليزيه، وقال مكتب ماكرون اليوم الاثنين إن كولير سيرد على مزاعم تضارب المصالح بإثبات أنه لم يفعل أى شيء غير ملائم.

وأضاف أن الشكوى التى تقدمت بها (أنتيكور) تستند إلى تقارير إعلامية تتضمن معلومات مغلوطة.

وتابع "سيقدم السيد كولير كل الوثائق اللازمة لإظهار أن سلوكه يحترم سيادة القانون طول الوقت".

 

 


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