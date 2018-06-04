"المحامين العرب" يدين قتل المسعفة "رزان النجار"

كتبت ــ محمد السيد

أدان اتحاد المحامين العرب المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين العٌزّل من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قتل المسعفة "رزان النجار" برصاص حي في الصدر بشكل متعمد هو جريمة حرب نفذتها قوات الاحتلال مع سبق الإصرار والترصد ، مضيفا "الجريمة تشكل خرقاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تنص على احترام الطواقم الطبية والمسعفين وتوفير حماية خاصة لهم أوقات النزاعات. ليعتبر أن الشهيدة "رزان ملاك الرحمة" دفعت حياتها ثمنًا لعلاج وإسعاف أبناء شعبها، حيث كانت أصيبت أكثر من مرة خلال مسيرات العودة، ولم يمنعها هذا الأمر من مواصلة مشوارها لأداء رسالتها الطبية السامية، فهي لم تغادر ميدان عملها الإسعافي التطوعي خلال مسيرة العودة حتى قدمت نفسها شهيدة."

وأكد اتحاد المحامين العرب فى بيان اليوم على رفضه لتلك الاعتداءات المستمرة من قِبل قوات الاحتلال المسلح، داعيا المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني وأرضه، والقيام بواجباتهم القانونية والإنسانية لوقف تلك المجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني. والمطالبة بقوات دولية للفصل وحماية الشعب الفلسطيني.

وحيا الاتحاد الجماهير الذين لبى الآلاف منهم نداء الواجب لمسيرة العودة وكسر الحصار وشاركوا بشكل واسع في الجمعة العاشرة (من غزة إلى حيفا)، ليعبر عن خالص عزائه لأسر الشهداء وتمنياته للجرحى بالشفاء. وتضامنه معهم فى فضح جرائم الاحتلال الصهيوني ومحاسبة مرتكبيها. ولا عزاء للعملاء؟.