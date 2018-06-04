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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:11 م
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المجتمع الدولى يتعهد بتقديم العون لضحايا ثوران بركان فى جواتيمالا

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:04 م
المجتمع الدولى يتعهد بتقديم العون لضحايا ثوران بركان فى جواتيمالا بركان - أرشيفية
جواتيمالا (أ ش أ)
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تعهد المجتمع الدولى بتقديم يد العون لجواتيمالا، وسط ارتفاع أعداد ضحايا بركان فويجو شديد النشاط بها.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، على موقعها الإلكترونى - أن مجموعة الـ 13، وهى مجموعة دولية تتألف من رؤساء حكومات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا - عرضت تقديم الدعم للمتضررين من انفجار البركان.

وأعلنت وكالات الإنقاذ أن نحو 300 شخص اُصيبوا جراء انفجار البركان، إلا أنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا، وسط محاولة المصابين الوصول للمناطق الريفية القريبة من البركان والتى تم عزلها بفعل الانفجار.

ولقى ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم إثر انفجار البركان؛ الذى خلّف وراءه تدفق حمم بركانية امتدت لمسافة 8 كيلومترات وكومة من الدخان الأسود الكثيف والرماد.

 


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