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المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الخزانة العامة 9 مليارات جنيه

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:24 ص
المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الخزانة العامة 9 مليارات جنيه الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد
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قال عمرو الجارحى وزير المالية إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2018/2019.

 

وأوضح الجارحى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الضرائب هى الإيراد الرئيسى للدولة، لافتا إلى أن التكلفة الضريبية هى الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية.

 

وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضى، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة بالعام المالى الجديد.


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الضريبة على الدخل

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