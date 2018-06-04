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الكرملين ينفى التحضير للقاء بوتين وكيم على هامش قمة شنغهاى

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:22 م
الكرملين ينفى التحضير للقاء بوتين وكيم على هامش قمة شنغهاى بوتين
موسكو (أ ش أ)
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نفى المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف إجراء تحضيرات للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون المقرر انعقادها الشهر الجارى فى الصين.

وقال بيسكوف -فى تصريح صحفى اليوم الاثنين- :"لا يجرى التحضير لهذا اللقاء على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى الصين". ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسى ايفان ميلنيكوف أن بلاده تنتظر قدوم الزعيم الكورى الشمالى فى زيارة رسمية فى إطار المنتدى الاقتصادى الشرقى فى سبتمبر المقبل فى روسيا.

ولفت ميلنيكوف -خلال لقائه مع وفد برلمانى كورى شمالى اليوم- :"نحن تابعنا بدقة زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى كوريا الشمالية، ونحن نعلم أنه نقل لكيم جونج أون رسالة من الرئيس بوتين، تتضمن دعوة لزيارة روسيا فى إطار المنتدى الاقتصادى الشرقى الرابع فى فلاديفوستوك الروسية فى سبتمبر من العام الجاري".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد زار كوريا الشمالية فى 31 مايو الماضى والتقى بزعيم البلاد.

 


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