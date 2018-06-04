الكرملين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة موسكو

رويترز

قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا دعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لزيارة البلاد.

وقال بيسكوف إن كيم قد يزور روسيا خلال منتدى اقتصادى يعقد فى مدينة فلاديفوستوك فى أقصى شرق البلاد فى سبتمبر أيلول المقبل.

وجاءت دعوة الكرملين بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن إيفان ميلنيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الروسى (الدوما)، قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لزيارة روسيا فى سبتمبر.